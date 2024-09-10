Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведева исполнит Кармен в спектакле Ильи Авербуха

Фигуристка Медведева исполнит Кармен в спектакле Ильи Авербуха в Москве

close
Пресс-служба «Кармен»

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит роль Кармен в одноименном ледовом мюзикле.

С 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене в Москве пройдут шесть показов мюзикла.

«Со времени премьеры прошло почти 10 лет, за это время ее посмотрело свыше 1 млн. человек. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя», — сказал Авербух.

Премьера мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров и Алексей Ягудин.

Помимо Медведевой в мюзикле примут участие серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, а также еще около 70 артистов.

«Я хотела бы привнести в эту роль немного свойственной мне нежности, но и сохранить «остринку» Кармен. Мне больше по душе спокойная романтическая любовь. Тем интереснее прожить буйство страстей в спектаклях», — сказала Медведва.

Также Медведева отметила, что Кармен сама виновата в своей судьбе.

Ранее Медведева призналась, что ходит к психологу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами