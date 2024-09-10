Медведева исполнит Кармен в спектакле Ильи Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит роль Кармен в одноименном ледовом мюзикле.

С 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене в Москве пройдут шесть показов мюзикла.

«Со времени премьеры прошло почти 10 лет, за это время ее посмотрело свыше 1 млн. человек. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя», — сказал Авербух.

Премьера мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров и Алексей Ягудин.

Помимо Медведевой в мюзикле примут участие серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, а также еще около 70 артистов.

«Я хотела бы привнести в эту роль немного свойственной мне нежности, но и сохранить «остринку» Кармен. Мне больше по душе спокойная романтическая любовь. Тем интереснее прожить буйство страстей в спектаклях», — сказала Медведва.

Также Медведева отметила, что Кармен сама виновата в своей судьбе.

Ранее Медведева призналась, что ходит к психологу.