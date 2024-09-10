Поведение Соболева в «Зените» назвали положительным

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что новичок клуба Александр Соболев правильно ведет себя в петербургском «Зените», передает «РБ Спорт».

«Соболев правильно делает, что старается понравиться всем. Его сына устроили в самую лучшую школу, которая есть в стране, на Крестовском острове. Жена Соболева написала же письмо Миллеру», — сказал Орлов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». 8 сентября форвард дебютировал за команду в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3) и не отметился результативными действиями.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Сергей Семак оценил состояние Соболева после дебюта за «Зенит».