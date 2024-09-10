Аршавин о трансфере Миранчука в «Сьон»: сейчас мне трудно что-то сказать об этой команде

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на трансфер Антона Миранчука в «Сьон», заявив, что ему трудно что-то сказать о швейцарской команде, передает «Матч ТВ».

«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент времени «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать», — сказал Аршавин.

Контракт Миранчука со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

28-летний Антон Миранчук стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом» и остается на данный момент без команды. При этом он сможет найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Ранее в сборной России отреагировали на переход Миранчука в «Сьон».