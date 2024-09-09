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Бывший футболист «Спартака» рассказал о взаимноотношениях тренеров Абаскаля и Слишковича

Экс-игрок «Спартака» Классен рассказал о взаимоотношениях Абаскаля и Слишковича

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Global Look Press

Ранее выступавший за московский «Спартак» защитник датского «Люнгбю» Леон Классен рассказал о взаимоотношениях бывших тренеров красно-белых Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Может, и конфликтовали. Как минимум на команду они этого не вываливали. Были моменты, из которых можно было додумать... Но происходило такое нечасто», — заявил Классен.

Классен имеет двойное гражданство — российское и немецкое. Профессиональную карьеру он начал в Германии, где выступал за «Мюнхен 1860», после чего перебрался в австрийский «Тироль». В конце 2021 года Классен перешел в московский «Спартак», а 29 августа 2024 года на правах свободного агента перешел в датский клуб «Люнгбю».

После семи туров петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее футболист «Спартака» отдал почти миллион рублей мошенникам.

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