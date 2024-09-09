Юрист рассказал о процессе переговоров Миранчука со «Сьоном»

Юрист Михаил Прокопец рассказал о том, как проходил переговорный процесс полузащитника Антона Миранчука и швейцарского «Сьона». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы предложили Миранчука «Сьону», они были удивлены возможностью подписать такого классного футболиста. Очень был заинтересован президент клуба, а когда он заинтересован — нет ничего невозможного. Было все очень гладко и легко», — заявил Прокопец.

Контракт рассчитан до лета 2026 года. Миранчук будет выступать в швейцарской команде под номером «10».

Футболист стал этим летом свободным агентом после окончания действия его срока контракта с московским «Локомотивом». При этом он мог найти себе новый клуб в России еще в течение двух недель после закрытия трансферного окна (12 сентября), так как его соглашение истекло уже во время трансферного периода.

Миранчук – воспитанник «Локомотива», с которым он становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке России и один раз в национальном Суперкубке.

Ранее в «Сьоне» рассказали, чего ждут от Антона Миранчука.