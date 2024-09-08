Роналду не попал в стартовый состав Португалии на матч Лиги наций

Сборные Португалии и Шотландии объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги наций.

Португалия: Кошта, Семеду, Диаш, Силва, Мендеш, Фернандеш, Палинья, Силва, Нету, Жота, Леау.

Шотландия: Ганн, Рэлстон, Хэнли, Маккенна, Робертсон, Гилмур, Маклин, Кристи, Мактоминей, Макгин, Дайкс.

Игра состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На поле с первых минут не появится звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, он начнет игру на скамейке запасных.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду заявил, что рекорды гонятся за ним.