Семак оценил состояние Соболева после дебюта за «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил состояние российского нападающего Александра Соболева, который дебютировал за команду в товарищеском поединке против казахстанского «Кайрата» (4:3). Его слова приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«Конечно, его состояние еще далеко до максимума. Последнюю игру он провел только против «Оренбурга», это уже давно было, прошло порядка полутора месяцев. Конечно, любой игрок выбьется из игрового ритма. Но, несмотря на это, после первой половины первого тайма, когда тяжело вкатывались ребята в игру, он выглядел неплохо по движению», — заявил специалист.

Матч состоялся 8 сентября. Соболев вышел в стартовом составе «Зенита», отыграл весь матч и не отличился результативными действиями.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее психолог оценила состояние Соболева после перехода в «Зенит».