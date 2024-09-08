Выступающая за Казахстан российская фигуристка ушла от Плющенко ради переезда в США

Российская Фигуристка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чтобы пройти стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняна. Об этом пишет издание Tengri Sport со ссылкой на Федерацию фигурного катания Астаны.

«Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина. Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко», — указано в заявлении.

17 июля Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. 17-летняя фигуристка, которая занимается у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, набрала за две программы 161,43 балла.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее 17-летняя российская фигуристка заявила о пережитых попытках изнасилования.