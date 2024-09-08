Рудковская публично обратилась к Тутберидзе на фоне судебного дела

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале обратилась к Этери Тутберидзе на фоне информации, что команда тренера намерена полностью покрыть долг 12-летней фигуристки Арины Паргсеговой и ее семьи перед академией «Ангелы Плющенко».

«Я правильно понимаю, ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно — и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придется в случае выигрыша. Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств ее правоты и не верят в победу во второй инстанции?» — написала Рудковская.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Ранее Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой.