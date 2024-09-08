Агент Дзюбы прояснил будущее форварда в РПЛ

Леонид Гольдман, представитель бывшего нападающего «Спартака», «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, ответил на вопрос о продолжении карьеры форварда и отметил, что сейчас все зависит от клубов, с которыми они ведут переговоры. Его слова приводит Sport24.

«До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть», — заявил агент.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.

Ранее Дзюба рассказал, продолжит ли он карьеру.