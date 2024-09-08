Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с «Кайратом»

Российский нападающий Александр Соболев дебютирует за петербургский «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата» из Казахстана. Форвард попал в стартовый состав на поединок.

Состав «Зенита»: Кержаков, Нино, Чистяков, Сантос, Тимощук, Ахметов, Вендел, Ерохин, Артур, Мантуан, Соболев.

Игра состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. В стартовом составе «Зенита» оказался тренер Анатолий Тимощук, а за «Кайрат» сыграет Андрей Аршавин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее психолог оценила состояние Соболева после перехода в «Зенит».