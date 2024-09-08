Костомаров: есть планы, связанные с телевидением

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что у него есть планы, связанные с телевидением, передает Sport24.

Костомаров сказал, что у него есть планы до конца года, которые связаны с телевидением, но об этом еще рано говорить.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров рассказал о помощи государства с покупкой протеза на вторую руку.