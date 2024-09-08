Команда Тутберидзе полностью покроет долг фигуристки Парсеговой

Команда тренера Этери Тутберидзе заявила в своих соцсетях о намерении покрыть долг фигуристки Арины Парсеговой.

«Долг будет закрыт полностью независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — говорится в заявлении.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Открытая тренировка команды Тутберидзе состоится 9 сентября в Москве.

Ранее Яна Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой.