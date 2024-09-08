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На тренировку команды Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей

На тренировку команды Тутберидзе продали 117 билетов по 10 тысяч рублей

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РИА Новости

На открытую тренировку команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей, передает Sports.ru.

На сайте по продажам билетов остаются доступными 371 место. Было выкуплено 117 билетов по 10 тысяч рублей каждый.

Открытая тренировка пройдет 9 сентября в Москве. Она начнется в 19.00.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Леонид Слуцкий восхитился Тутберидзе.

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