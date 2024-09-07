Агент заявил, что новичок «Динамо» станет одним из важнейших игроков клуба

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что новичок «Динамо» Артур Гомес станет важной фигурой в московском клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не могу сказать, что Артур Гомес будет одним из лучших в чемпионате, но то, что он станет одним из важнейших футболистов для «Динамо» — это точно», заявил Барбоза.

6 сентября «Динамо» подписало пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Артуром Гомесом. За футболиста бело-голубые заплатили €5,5 млн.

В составе «Крузейро» Гомес выступает с июля 2023 года. За это время он провел 59 матчей за команду, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА.