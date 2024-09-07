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Сборная Грузии разгромила Чехию в матчке Лиги Наций

Сборная Грузии обыграла Чехию в Лиге Наций со счетом 4:1

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Irakli Gedenidze/Reuters

На стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА группы D между сборными Грузии и Чехии. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Единственный мяч в первом тайме забил форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия на 33-й минуте с пенальти. Во второй половине встречи грузины отличились трижды — на 53-й минуте забил хавбек «Уотфорда» Георгий Чакветадзе, на 63-й минуте отличился нападающий «Лиона» Георгис Микаутадзе, а на 66-й — полузащитник «Леванте» Гиорги Кочорашвили. В концовке игры чехам удалось ответить голом Лукаша Калваха на 80-й минуте.

На данный момент сборная Грузии возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав три очка.

В следующем матче грузины встретятся с командой Албанией в рамках Лиги Наций. Встреча на стадионе «Эир Албания» в городе Тирана состоится 10 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Сан-Марино занимает 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Чехия располагается на 47-й строчке.

Ранее Александр Дюков заявил, что Россию могут вернуть к международным турнирам в конце сентября.

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