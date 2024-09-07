В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал подписание футболиста Эдгара Севикяна, который присоединился к команде до конца сезона на правах аренды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Севикян точно усилит команду. Эдгар — наш воспитанник, ранее работал с Галактионовым в Нижнем Новгороде и молодежной сборной. Уверены, что он принесет нам пользу», — заявил Нагорных.

6 сентября «Локомотив» объявил о том, что 23-летний Севикян присоединился к команде на правах аренды до конца сезона из венгерского «Ференцвароша». Ранее футболист выступал за испанский «Леванте», российский «Пари НН».

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородцы проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. После семи туров «Пари НН» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав шесть очков. В следующем матче они сыграют в гостях против воронежского «Факела».

Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом».