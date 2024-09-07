Костомаров рассказал о помощи государства с покупкой протеза на вторую руку

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о том, что государство помогает ему с покупкой протеза на вторую руку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Скоро будет готов протез на вторую руку, он будет такой же, как первый. Пока это самый лучший из тех, что есть. Дорогой, но государство поддерживает», — рассказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Гала концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

Ранее Костомаров высказался о жизни после ампутаций, заявив, что иногда хочется все послать.