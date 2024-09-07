Российский паралимпиец рассказал о реакции сборной на невыдачу телефонов

Легкоатлет Андрей Вдовин рассказал «Матч ТВ», как сборная России отреагировала на то, что им не выдали телефоны от спонсора Паралимпиады-2024. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, кто виноват — фирма или организация. Ладно. Мы без этих телефонов не обеднеем, просто запомним. Может быть, потому что фирма ушла из страны. Ирану и Северной Корее они тоже их не дают», — сказал Вдовин.

Российские спортсмены на Паралимпийских играх — 2024 завоевали уже 58 наград: 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее стало известно, сколько атлеты получат за золото Паралимпиады-2024.