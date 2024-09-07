Соболев решил вопрос с партнером по «Зениту» после драки в Кубке России

Александр Соболев и Вильмар Барриос, которые теперь вместе играют в петербургском «Зените», провели личный разговор о драке, произошедшей между игроками московского «Спартака» и клуба из Санкт-Петербурга после матча Кубка России, прошедшего в ноябре 2022 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Кафешка».

«У Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет. В целом тональность агент передал верно. Настроение — рабочее», — указано в источнике.

Драка между игроками «Спартака» и «Зенита» произошла после серии послематчевых пенальти, в которой красно-белые оказались сильнее — 4:2.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Сергей Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за «Зенит».