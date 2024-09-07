Соболева призвали судить по игре, а не по переходу в «Зенит»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что российский нападающий Александр Соболев имел полное право перейти из состава красно-белых в петербургский «Зенит». Его слова приводит «РБ Спорт».

«На мой взгляд, судить Соболева нужно по игре, а не по тому, что он перешел из «Спартака» в «Зенит». Это футбол, а Соболев — футболист. Он сделал выбор, на который имел право. Так что нужно говорить об игре. Самое главное — как он будет выглядеть на поле, какую игру будет показывать», — заявил Рианчо.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Сергей Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за «Зенит».