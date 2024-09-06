Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб РПЛ включил в заявку сына известного российского футболиста

«Химки» включили сына экс-игрока «Локомотива» Лоськова в заявку на РПЛ

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футбольный клуб «Химки» включили в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) сына бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова Григория. Об этом сообщается на сайте турнира.

18-летний Лоськов-младший будет выступать в подмосковном клубе под 64-м номером.

В настоящее время Дмитрий Лоськов работает помощником главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

«Химки», вернувшиеся в РПЛ, под руководством испанца Франка Артиги идут тринадцатыми с шестью баллами в семи встречах. 6 сентября команда сыграют против медиаклуба «Broke Boys» в товарищеском матче. В восьмом туре чемпионата России «Химки» сыграют в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак рассказал, когда Александр Соболев может дебютировать за «Зенит»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами