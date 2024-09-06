Клуб РПЛ включил в заявку сына известного российского футболиста

Футбольный клуб «Химки» включили в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) сына бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова Григория. Об этом сообщается на сайте турнира.

18-летний Лоськов-младший будет выступать в подмосковном клубе под 64-м номером.

В настоящее время Дмитрий Лоськов работает помощником главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

«Химки», вернувшиеся в РПЛ, под руководством испанца Франка Артиги идут тринадцатыми с шестью баллами в семи встречах. 6 сентября команда сыграют против медиаклуба «Broke Boys» в товарищеском матче. В восьмом туре чемпионата России «Химки» сыграют в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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