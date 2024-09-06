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Мостовой: когда Карпин пришел в «Спартак», я был двукратным чемпионом СССР

Экс-футболист Мостовой: многие учились на моей игре, в том числе Карпин

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с тренером сборной России Валерием Карпиным, передает «РБ Спорт».

«У меня никаких проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был двукратным чемпионом СССР. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой ответил Карпину о том, кого называют «Царем».

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