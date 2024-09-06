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Карпин: нет смысла отвечать на то, что говорит Мостовой

Главный тренер сборной России Карпин: нет смысла отвечать на слова Мостового

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова экс-футболиста Александра Мостового, который заявил, что национальная команда унижает себя играми с Вьетнамом и Таиландом, передает «Чемпионат».

«На то, что говорит Мостовой, смысла отвечать нет. Вы сами все знаете и можете на это ответить», — сказал Карпин.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее бывший футболист назвал победу над Вьетнамом закономерной.

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