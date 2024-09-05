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Названа самая незрелищная команда чемпионата России

Тренер Рапопорт: матчи «Факела» смотреть тяжелее всего

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт назвал команду Российской премьер-лиги, которая играет в самый незрелищный футбол в чемпионате.

«В РПЛ есть несколько команд, которые сложно смотреть. Сложнее всего наблюдать за «Факелом». Показывают самый неинтересный футбол. Они сменили 25 тренеров и вернулись к бывшему [Пятибратову]. Надо было возвращать Василенко, с кем у них подъем был», — цитирует Рапорта Legalbet.

Специалист также отметил, что в прошлых сезонах игроки воронежской команды отличались отменной физической формой и качественной борьбой за каждый мяч, компенсируя этим отсутствие выстроенного рисунка игры. К тому же большую заслугу в спасениях «Факела» от вылета тренер видит в поддержке болельщиков. При этом Рапопорт считает, что воронежскому клубу нужно менять не тренеров, а игроков, не соответствующих нужному уровню.

В данный момент «Факел» занимает в РПЛ последнее место, набрав за семь туров четыре балла и крупно уступив перед паузой на игры сборных «Ростову» (1:4).

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