Футболист РПЛ назвал лучшего российского игрока лиги

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, кого он считает лучшим игроком в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Глушенков получил доверие и полностью его оправдал. Сейчас он — лучший российский футболист. Здорово, что у него все получается», — заявил Пиняев.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче 5 тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти) и обыграл «Пари НН» (3:0).

25-летний Глушенков является выпускником школы «Чертаново» так же, как и 19-летний Пиняев.

Ранее бывший директор «Чертаново» рассказал о характере Глушенкова.