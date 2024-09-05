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Бывший футболист считает, что Россия унижает себя играми с командами уровня Вьетнама

Мостовой о Вьетнаме: понятно, что нужно играть, но такими играми унижаем себя

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что сборная России по футболу унижает себя играми с командами уровня Вьетнама. Слова экс-игрок приводит «Спорт-Экспресс».

«Азия? Забудьте уже. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Понятно, что нужно играть, но такими играми мы унижаем себя. Лучше сыграть между собой, даже полезнее. Больше всех устал комментатор — говорил лишь бы о чем, чтобы зрители не уснули», — заявил Мостовой.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Ранее «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».

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