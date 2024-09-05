Тренер назвал усилением возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов заявил, что возвращение в команду нападающего Ивана Сергеева является усилением. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«В атаке у самарцев не все сейчас получается — переход Сергеева станет абсолютно точно усилением. Это его команда — здесь ранее он засветился и прибавил», — заявил Тарханов.

В своей карьере Сергеев выступал за «Крылья Советов», откуда перебрался в «Зенит». Сейчас он проследовал в обратном направлении. В Санкт-Петербурге он провел последние два с половиной года, но окончательно потерял место в составе в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых записал на свой счет шесть голов.

Сообщалось, что для его ухода чемпионам России нужно приобрести нападающего с российским паспортом, которым стал Александр Соболев. В текущем сезоне на счету Сергеева три матча в РПЛ за «Зенит» без результативных действий.

Ранее «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».