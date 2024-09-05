Загитову назвали человеком слова

19-летний фигурист группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов восхитился трудолюбием олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы с Алиной очень хорошо общаемся, и я просто преклоняюсь перед ее трудолюбием. У нее нет ни дня отдыха, постоянно какие-то дела, съемки, ночные тренировки. Чтобы подготовить шоу, нужно потратить очень много сил, она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает», — заявил Самсонов.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова раскрыла, как борется с усталостью.