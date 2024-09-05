Костомаров сыграет в футбол

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в футбольном благотворительном матче. Соответствующий пост фигурист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет. Сегодня я побывал на хоккейном матче. А в скором времени состоится благотворительный матч, где я сыграю в футбол», — сказал Костомаров на видеозаписи.

4 сентября в Омске Костомаров посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Сибирью».

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Гала концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

Ранее Костомаров высказался о жизни после ампутаций, заявив, что иногда хочется все послать.