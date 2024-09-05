«Он все испортит»: Соболеву предрекли проблемы в «Зените»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев признался, что отрицательно отнесся к переходу российского нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» много потеряет из-за данного трансфера. Это не тот футболист, который нужен питерцам. Там все ребята мобильные. Он им испортит все нападение», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака».