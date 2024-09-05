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«Если ты слабый, на выход»: Хабиб обратился к брату Умару Нурмагомедову

Хабиб Нурмагомедов об успехах брата в UFC: фамилию и имя никто не спрашивает

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на видео в YouTube-канале «Gorilla Energy» обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который получил титульный поединок.

«Там, где Умар, в претендентской комнате пять человек. Четыре-пять. Их немного. Все, слабый будет выходить. Если Умар слабый, он выйдет (из комнаты). Если другой слабый, он выйдет. Фамилию и имя никто не спрашивает. Если ты сильный, ты стоишь там. Если ты слабый, пожалуйста, на выход. Понимаешь, Умар, о чем я?» — заявил Хабиб.

Соперником российского бойца за титул должен стать победитель противостояния Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. Их поединок состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабибу поставили синяк под глазом.

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