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«Нажимаешь, и ничего не выходит»: Мбаппе сравнили с бутылкой кетчупа

Экс-игрок «Реала» Хоселу сравнил форварда Мбаппе с бутылкой кетчупа

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Нападающий «Аль-Гарафы» Хоселу, выступавший за «Реал» в предыдущем сезоне, оценил адаптацию французского форварда Килиана Мбаппе в составе мадридского клуба и привел сравнение с бутылкой кетчупа. Его слова приводит AS.

«Я знаю, что такое «Реал», и я знаю, в каких условиях находится Мбаппе, и для меня здесь нет никаких сомнений. Мбаппе — как бутылка кетчупа. Сначала выжимаешь, и ничего не выходит, но потом весь томатный соус выливается сразу. Он уже забил два гола «Бетису» и продолжит забивать. Мбаппе войдет в историю «Реала», — заявил он.

4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее Мбаппе объяснил свое скромное поведение в «Реале».

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