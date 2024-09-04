Авербух усомнился в возвращении Трусовой в профессиональный спорт

Знаменитый хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что ему пока сложно оценивать перспективы российской фигуристки, серебряной медалистки зимних Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой после возвращения на соревновательный лед. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать ее перспективы. В любом случае вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», — заявил Авербух.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. В последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

3 сентября Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.

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