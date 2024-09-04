Президент «Кайрата» отреагировал на слух, что он оскорбил Кержакова

Владелец и президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что не оскорблял Александра Кержакова, подавшего в отставку с должности главного тренера команды. Его слова приводятся в Telegram-канале «Серый CARDINAL».

«Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем», — заявил он.

3 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Боронбаев ворвался в раздевалку команды после проигранного матча с «Астаной» (0:1), назвал Кержакова «полным говном» и сказал, что специалист «ничего не делает», а также усомнился в работе его тренерского штаба. После этого специалист покинул клуб.

Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идет на первом месте, набрав 32 очка после 18 туров.

До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак». Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков объяснил, почему он ушел из «Кайрата».