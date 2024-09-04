Деменко о перерыве в РПЛ: сложно сказать, как пауза скажется на «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что сейчас тяжело сказать, как на красно-белых скажется пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас тяжело сказать, как на «Спартаке» скажется пауза в чемпионате. Может, она сыграет в положительную сторону. Одно дело, когда тренер работает со всеми игроками. Другое дело, когда половина команды уезжает. Часто бывает так, что футболисты приезжают из сборной с положительными эмоциями, но бывает и наоборот. Об этом можно будет судить после нескольких туров РПЛ, которые пройдут в сентябре», — сказал Деменко.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

В последний раз в чемпионате России «Спартак» проигрывал в первом туре. Тогда красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.