Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Деменко о перерыве в РПЛ: сложно сказать, как пауза скажется на «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: тяжело сказать, как на «Спартаке» скажется пауза в РПЛ

close
Dinamik/Wikimedia

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что сейчас тяжело сказать, как на красно-белых скажется пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас тяжело сказать, как на «Спартаке» скажется пауза в чемпионате. Может, она сыграет в положительную сторону. Одно дело, когда тренер работает со всеми игроками. Другое дело, когда половина команды уезжает. Часто бывает так, что футболисты приезжают из сборной с положительными эмоциями, но бывает и наоборот. Об этом можно будет судить после нескольких туров РПЛ, которые пройдут в сентябре», — сказал Деменко.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

В последний раз в чемпионате России «Спартак» проигрывал в первом туре. Тогда красно-белые проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами