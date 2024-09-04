В «Локомотиве» рассказали о целях на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью рассказал о целях команды на сезон. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы настраиваемся на каждую игру — подходим организованно, ответственно, с хорошей функциональной готовностью. Работа с командой выстроена так, что никакого давления нет», — заявил Нагорных.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.