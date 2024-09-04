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Романцев оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Романцев: не верю в то, что Соболев уж очень рвался в Питер

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил переход нападающего Александра Соболева в «Зенит». Слова экс-наставника приводит «Спорт-Экспресс».

«Флаг ему в руки. Не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. Они могут быть самыми разными, например деньги или желание кому-то что-то доказать», — заявил Романцев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка 10 млн евро, после того как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».

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