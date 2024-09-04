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Медведев рассказал о конфликте с Семаком

Медведев назвал провокацией информацию о конфликте с Семаком

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ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что информация о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком не соответствует действительности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очередные провокации, не имеющие под собой никаких оснований. Пущай клевещут», — сказал Медведев «СЭ».

Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Медведев часто заходит в раздевалку клуба, много общается с игроками и «даже дает установки футболистам».

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.

Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч.

В следующей встрече в РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом».

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