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Бывший игрок сборной России назвал главную особенность «Локомотива»

Экс-футболист Деменко: оценить перспективы «Локомотива» сложно

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги и национальной сборной страны Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о московском «Локомотиве», заявив, что на данном этапе сложно оценить его перспективы, и похвалив главного тренера Михаила Галактионова за использование молодежи.

«Очень сложно ответить про его перспективы, потому что там сам тренер говорит, что им сложно в какие-то моменты. Но что «Локомотив» демонстрирует сейчас, это, безусловно, радует руководителей. Конечно было обидное поражение от «Краснодара», но, с другой стороны, видно, что команда прибавила по сравнению с прошлым чемпионатом. Галактионов действительно делает команду, и делает ее в основном из российских футболистов», — считает Деменко.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ после шести туров, однако в седьмом уступил «Краснодару» (0:3) и опустился на третье место, пропустив вперед на два очка действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит» и по потерянным показателям уступив «Краснодару».

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.

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