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Бывший футболист сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

Экс-футболист Деменко: «Спартак» приблизился к «Зениту»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, защитник и полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему действующий чемпион остается главным фаворитом Российской премьер-лиги, несмотря на обострившуюся в ней борьбу.

«Если брать весь чемпионат, то «Зениту» все же чуть проще. Хотя он тоже столкнулся с проблемами. Никто не знал, что Глушенков так впишется в коллектив и будет забивать столько мячей – совсем другая игра стала. Нет Глушенкова, и опять проблемы, опять покупают футболистов… В чемпионате, конечно, у «Зенита» и у других команд еще будет много сложностей. Посмотрим. Что «Спартак» приблизился к «Зениту», показала игра. Мы это увидели в матче», — считает Деменко.

«Зенит» и «Спартак» сыграли в шестом туре РПЛ нулевую ничью в Санкт-Петербурге, причем гости имели игровой перевес, а хозяева большую часть второго тайма провели в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича. После семи туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 17 очками, дальше с 15 баллами располагаются «Краснодар» и «Локомотив», у «Спартака» 15 очков, а «Динамо» и ЦСКА набрали по 14.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.

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