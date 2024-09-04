Эксперт оценил переход Соболева в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что переход нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит» — это серьезный удар по имиджу команды. Слова экс-футболиста приводит РИА Новости.

«Уход Соболева — серьезный удар по имиджу «Спартака». Сначала был просто вброс про «Зенит», а потом ситуация как начала развиваться — в наше время такого бы не случилось», — заявил Ловчев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка 10 млн евро, после того как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».