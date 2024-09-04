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Названо главное достижение Станковича в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: Станкович с ходу наладил команду в «Спартаке»

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии этих клубов в Российской премьер-лиге и работе с красно-белыми нового главного тренера Деяна Станковича.

«Если смотреть сейчас, то, наверное, «Спартак» уже приближается к «Зениту». Мы видим это по покупкам всех игроков, которые точечно усиливают команды. Как Барко влился в команду?! Конечно, это плюс именно Станковича. Он был футболистом высочайшего уровня и влился в московский «Спартак» с ходу так, как будто он много лет тут уже работает. Понятно, что он только ставит свой стиль игры, но команда при нем серьезно поменялась как коллектив. Мы видим, как команда празднует забитые мячи. У него играют действительно лучшие, и он подбирает тех футболистов, которых видит и знает», — считает Деменко.

«Зенит» после семи туров занимает первое место в РПЛ, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке с 14 баллами.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.

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