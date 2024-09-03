Экс-арбитр прокомментировал продление контракта футболиста Пиняева с «Локомотивом»

Бывший футбольный судья Павел Стипиди похвалил московский «Локомотив» за продление контракта с российским футболистом клуба Сергеем Пиняевым. Слова экс-арбитра приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Клуб хорошо ведет селекционную работу — отслеживаются футболисты, которые могут быть полезны вдолгую, которые еще не раскрылись. Пиняев в их числе. Глушенкова правильно продали в «Зенит», за хорошие деньги. И туда же Изидора, которого не знали, куда деть», — заявил Стипиди.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал Пиняева определяющим игроком команды.

«Я рад этому продлению. Пиняев — это определяющий игрок основы «Локомотива», перспектива клуба — как футбольная, так и финансовая», — сказал Наумов.

Новый контракт 19-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2024/25 Пиняев принял участие в восьми матчах и записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее известный воспитанник «Спартака» заявил, что хочет добиться успеха в «Локомотиве».