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Экс-арбитр прокомментировал продление контракта футболиста Пиняева с «Локомотивом»

Экс-арбитр Стипиди похвалил «Локомотив» за продление контракта с Пиняевым

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший футбольный судья Павел Стипиди похвалил московский «Локомотив» за продление контракта с российским футболистом клуба Сергеем Пиняевым. Слова экс-арбитра приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Клуб хорошо ведет селекционную работу — отслеживаются футболисты, которые могут быть полезны вдолгую, которые еще не раскрылись. Пиняев в их числе. Глушенкова правильно продали в «Зенит», за хорошие деньги. И туда же Изидора, которого не знали, куда деть», — заявил Стипиди.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал Пиняева определяющим игроком команды.

«Я рад этому продлению. Пиняев — это определяющий игрок основы «Локомотива», перспектива клуба — как футбольная, так и финансовая», — сказал Наумов.

Новый контракт 19-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2024/25 Пиняев принял участие в восьми матчах и записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее известный воспитанник «Спартака» заявил, что хочет добиться успеха в «Локомотиве».

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