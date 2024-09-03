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Бывший футболист «Зенита» рассказал, зачем клубу Соболев

Экс-футболист Деменко: приобретения Соболева точно хотел Семак

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ФК «Зенит»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший и за «Спартак», и за «Зенит», высказался для «Газеты.Ru» о переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в санкт-петербургский.

«Думаю, в любом случае этого футболиста хотел Сергей Богданович [Семак], иначе он бы не появился в команде. Руководители решали этот вопрос. Для интриги, для всего это интересно. Считаю, в «Спартаке» Соболев себя достаточно хорошо проявил. Много забивал, много голевых передач отдавал. Что касается его игры, то все покажет футбол. Когда он уже будет непосредственно выходить на поле в команде, можно будет понять, как он впишется. Но я считаю, что это неплохое приобретение. Другое дело сумма: она выглядит все же завышенной», — отметил Деменко.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка 10 млн евро, после того как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Ранее звездный тренер Моуринью решил купить российского футболиста.

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