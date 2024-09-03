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Роналду рассказал о планах своего YouTube-канала

Роналду заявил, что хочет обогнать Мистера Биста по числу подписчиков в YouTube

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет обогнать по числу подписчиков в YouTube блогера Мистера Биста. Об этом сообщается в социальной сети Reddit.

«Давайте попробуем победить его через два года. Это тот парень, которого я должен победить в YouTube, и я хочу победить его, будьте осторожны», — заявил Роналду.

Роналду уже установил один рекорд в YouTube — на его канал подписался 1 млн человек всего через полтора часа после создания.

На момент написания новости на YouTube-канал Роналду подписаны 56,1 млн человек. «Мистер Бист» является самым крупным каналом на видеохостинге — на него подписаны 313 млн человек.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду побил мировой рекорд.

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