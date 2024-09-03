Стала известна причина конфликта Соболева со «Спартаком»

Стала известна причина конфликта футболиста «Зенита» Александра Соболева с руководством «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ходе разговора после окончания сезона-2023/24, футболист выразил недовольство составом команды и заявил, что «с этим составом ничего не выиграть».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».