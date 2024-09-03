Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звездный тренер Моуринью хочет купить российского футболиста

Legalbet: Моуринью хочет купить Черникова из «Краснодара» в «Фенербахче»

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью видит в российском полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове потенциальное усиление для опорной зоны своей команды. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

Как утверждает журналист Анар Ибрагимов, 61-летний португальский специалист всерьез изучает возможность трансфера Черникова.

Скауты «Фенербахче» внимательно изучили игру российского полузащитника еще в прошлом году и дали ему высокую оценку. Тогда турецкий клуб пытался приобрести 24-летнего футболиста за €6 млн, но получил отказ от «Краснодара».

В июне 2024 года Черников продлил контракт с «быками» до лета 2029 года.

Полузащитник сыграл в составе «Краснодара» 96 матчей, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) черно-зеленые трижды сыграли вничью и одержали четыре победы. Благодаря этому «Краснодар» набрал 15 очков и идет на втором месте в таблице, уступая только петербургскому «Зениту», на счету которого 17 баллов.

Ранее одноклубник Бензема выразил желание играть за «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами