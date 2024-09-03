Звездный тренер Моуринью хочет купить российского футболиста

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью видит в российском полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове потенциальное усиление для опорной зоны своей команды. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

Как утверждает журналист Анар Ибрагимов, 61-летний португальский специалист всерьез изучает возможность трансфера Черникова.

Скауты «Фенербахче» внимательно изучили игру российского полузащитника еще в прошлом году и дали ему высокую оценку. Тогда турецкий клуб пытался приобрести 24-летнего футболиста за €6 млн, но получил отказ от «Краснодара».

В июне 2024 года Черников продлил контракт с «быками» до лета 2029 года.

Полузащитник сыграл в составе «Краснодара» 96 матчей, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) черно-зеленые трижды сыграли вничью и одержали четыре победы. Благодаря этому «Краснодар» набрал 15 очков и идет на втором месте в таблице, уступая только петербургскому «Зениту», на счету которого 17 баллов.

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