Стало известно, когда Захарян вернется в общую группу «Реала Сосьедад»

В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» рассказали, что российский футболист Арсен Захарян вернется в общую группу в октябре, передает «Спорт-Экспресс».

«Арсен Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернется на поле? Захарян должен вернуться в общую группу в октябре», — сказали в испанском клубе.

В начале августа Захарян получил повреждение на тренировке и был прооперирован.

«Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 12 место, набрав четыре очка. На первой строчке идет «Барселона», набрав 12 баллов.

Ранее бывший одноклубник рассказал о перспективах Захаряна в «Сосьедаде» после травмы.