Жена футболиста Соболева поблагодарила главу «Газпрома» Миллера

Елена Соболева, жена футболиста петербургского «Зенита» Александра Соболева, поблагодарила в соцсетях председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера за то, что 7-летний сын Елены и Александра Сергей будет учиться в частной школе «Газпрома» на Крестовском острове.

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны», — написала Елена в соцсетях.

Официально о переходе Александра Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее тренер «Зенита» назвал Соболева одним из лучших нападающих России.